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    Путин продлил продэмбарго против стран Запада

    Контрсанкции продлены до 31 декабря 2017 года

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции, введенные рядом стран мира. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, контрсанкции продлены до 31 декабря 2017 года. 

    Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Экономические меры продлены с 6 августа 2016 года, говорится в тексте указа президента, и вступают в действие со дня его подписания.

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