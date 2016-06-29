Путин продлил продэмбарго против стран Запада

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции, введенные рядом стран мира.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, контрсанкции продлены до 31 декабря 2017 года.

Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономические меры продлены с 6 августа 2016 года, говорится в тексте указа президента, и вступают в действие со дня его подписания.