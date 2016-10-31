Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении действия соглашения между Россией и США об утилизации плутония.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие соглашения... в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России", - говорится в тексте закона.

Также в документе указано, что соглашение приостановлено из-за невыполнения американской стороной обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Документ был принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. Закон подписан 31 октября и в ступает в силу со дня официального опубликования.