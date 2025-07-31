Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и сопровождающей его делегацией.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и сопровождающей его делегацией.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Ранее Асаад аш-Шибани провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В состав делегации, прибывшей с первым официальным визитом в Москву, вошли глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра, начальник разведки Хусейн Саляма, советник главы МИД Ибрагим аль-Олаби и глава канцелярии МИД Мухсен Махбаш, передает телеканал Syria TV.

Также делегация провела встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которой стороны обсудили ряд военных вопросов.