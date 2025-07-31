О нас

Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Путин принял в Кремле главу МИД Сирии Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и сопровождающей его делегацией.
Другие страны
31 июля 2025 г. 20:08
Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и сопровождающей его делегацией.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Ранее Асаад аш-Шибани провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В состав делегации, прибывшей с первым официальным визитом в Москву, вошли глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра, начальник разведки Хусейн Саляма, советник главы МИД Ибрагим аль-Олаби и глава канцелярии МИД Мухсен Махбаш, передает телеканал Syria TV.

Также делегация провела встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которой стороны обсудили ряд военных вопросов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi