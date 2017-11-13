Путин принял решение баллотироваться на новый срок

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Владимир Путин “определился, что будет участвовать” в новых президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. Сейчас обсуждаются сценарии того, когда и как он об этом объявит, рассказали изданию источники, близкие к Кремлю.

Объявление о намерении баллотироваться глава государства может сделать до того, как Совет Федерации назначит президентскую кампанию, либо после этого. Решение о кампании Совфед должен принять с 7 по 17 декабря. По словам близкого к Кремлю собеседника, объявление, согласно базовой концепции, будет сделано до съезда “Единой России”, намеченного на 22-23 декабря, и ежегодного съезда ОНФ, который может пройти во второй половине декабря. При этом есть и другой сценарий, согласно которому о своих планах Путин заявит в самом начале января.