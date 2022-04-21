Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе, приказал отменить его, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе, приказал отменить его, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент объяснил отмену штурма "Азовстали" соображениями сохранения жизни российских военных.

"Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам", - сказал глава государства.

"Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - подчеркнул он.

Россия гарантирует жизнь и достойное обращения украинским военным, которые выйдут из "Азовстали", заявил Путин.

На встрече министр обороны РФ Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Мариуполя. "Более 4 тыс. уничтожены, 1 478 сдались в плен, оставшаяся группировка более 2 тыс. блокирована в промзоне "Азовстали", - заявил Шойгу.

На завершение операции по "Азовстали" нужно три-четыре дня, добавил министр обороны РФ.