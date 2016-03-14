​Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед ней задачи выполнены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Считаю, что задача, поставленная перед министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнена, поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики", — сказал Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ.