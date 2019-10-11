Путин пригласил лидеров не входящих в ЕАЭС стран СНГ на саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу договорились провести традиционную неформальную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге и приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам, чтобы в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверие Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам", - сказал В.Путин, выступая на заседании Совета глав стран-участниц СНГ.

"Надо с коллегами по ЕврАзЭс еще посоветоваться, но, может быть, мы, чтобы нам не усугублять ситуацию заседаниями, мы бы вот в таком составе, имея в виду, что всех остальных могли бы пригласить в качестве гостей, посидели бы, пообсуждали бы текущие вопросы, а потом поехали бы на обед в неформальной обстановке. Обсудим еще, как сделать так, чтобы не перегружать какими-то протокольными заседаниями", - добавил российский президент.

Напомним, что на встрече глав государств стран СНГ в Ашхабаде принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который накануне прибыл в Туркменистан.