Президент России прибыл в Японию с официальным визитом

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с официальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ямагути-Убе.

После прилета он направился в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Нагато. Там должны пройти переговоры между лидерами стран.

По данным японского телеканала NHK, встреча Путина и Абэ была задержана на два часа. Это произошло из-за того, что прибытие президента России отложили.

Визит Путина продлится до 16 декабря.