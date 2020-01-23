Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль, где встретится с президентом и премьер-министром этой страны Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху, а также примет участие в международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня.Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на переговорах с Нетаньяху будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Как говорил Ушаков, особое внимание будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положению дел в палестино-израильском урегулировании.
Путин прибыл в ИзраильПутин прибыл в Израиль
https://report.az/storage/news/96b27416d96e7c2bb12b5153abfec648/f1cc3290-8bac-4157-8f01-00d440c8f86a_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- В Австралии разбился пропавший пожарный самолет - ОБНОВЛЕНО 23 января, 2020 / 10:38
- В США с 24 января введут новые правила выдачи виз беременным 23 января, 2020 / 10:31
- В Цюрихе противники Давосского форума схлестнулись с полицией - ФОТО 23 января, 2020 / 10:23
- Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 20 23 января, 2020 / 08:49
- Макрон поспорил с израильскими полицейскими - ФОТО - ВИДЕО 23 января, 2020 / 07:52
- Стрельба в США, есть убитый и раненые 23 января, 2020 / 07:01
- Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек 23 января, 2020 / 06:29
- Помпео: международная помощь Ливану будет зависеть от проведения реформ 23 января, 2020 / 05:29
- Суд Канады оштрафовал Volkswagen на крупную сумму 23 января, 2020 / 04:32
- Мадуро опроверг информацию о связи вице-президента Венесуэлы с "Хезболлах" 23 января, 2020 / 03:54