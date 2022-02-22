Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России

Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве передового плацдарма для удара альянса по России.

Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве передового плацдарма для удара альянса по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поясню, что в американских документах стратегического планирования закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО - нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал он.