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Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России

Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве передового плацдарма для удара альянса по России.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 07:24
Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России

Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве передового плацдарма для удара альянса по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поясню, что в американских документах стратегического планирования закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО - нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Ukrayna NATO-ya daxil olsa, Rusiyaya zərbə üçün tramplin rolunu oynayacaq”

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