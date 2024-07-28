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Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ

Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.
Другие страны
28 июля 2024 г. 14:09
Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ

Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе приема Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

"Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности", - констатировал В.Путин.

Он подчеркнул, что в зоне досягаемости такого оружия "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура".

"А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут... В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", - указал Путин.

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Версия на английском языке Russia to respond if US places long-range missiles in Germany, Putin says

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