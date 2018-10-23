Путин предложил Трампу провести встречу в Париже

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом В.Путин заявил на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве.

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже, - сказал Путин. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - добавил президент России.

Болтон в ответ заверил Путина, что Трамп будет рад встретиться с ним. "Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - сказал помощник американского лидера.

Напомним, президенты США и России провели встречу в Хельсинки 16 июля.