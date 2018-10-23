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    Путин предложил Трампу провести встречу в Париже

    Об этом президент России заявил на встрече с советником президента США по национальной безопасности
    © RİA

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом В.Путин заявил на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве.

    "Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, ну, например, в Париже, - сказал Путин. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - добавил президент России.

    Болтон в ответ заверил Путина, что Трамп будет рад встретиться с ним. "Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - сказал помощник американского лидера.

    Напомним, президенты США и России провели встречу в Хельсинки 16 июля. 

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