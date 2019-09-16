Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф".

Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.

Он также подтвердил, что в ходе переговоров в Анкаре с лидерами Турции и Ирана ситуация с атакой на саудовские нефтяные объекты не обсуждалась.

Глава государства напомнил позицию России по кризису в Йемене. "Во-первых, в Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру", - отметил Путин.