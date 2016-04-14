Президент России: После вывода основной части группировки сирийская армия смогла взять Пальмиру

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ После вывода основной части группировки Россия оставила сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части группировки в состоянии проводить серьезные наступательные операции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг.

"Уже после вывода части наших войск [сирийская армия] заняла Пальмиру, заняла ряд других важных в стратегическом отношении населенных пунктов. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось за это время", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия поддерживает перемирие и выступает за решение сирийского вопроса в политической плоскости. "Нужно всем договориться, сесть за стол переговоров, принять конституцию, провести досрочные выборы и выйти из кризиса", - сказал В.Путин.