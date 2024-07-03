Путин посетит Казахстан в ноябре по приглашению Токаева

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан в ноябре 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан в ноябре 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи двух лидеров в президентском центре в Астане Токаев предложил Путину совершить еще один визит в Казахстан в ноябре 2024 года и совместить его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

"Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается", - ответил Путин.

Он добавил, что Россия и Казахстан в 2024 году председательствуют в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС.

В ходе встречи Путин отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

"Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти 30 млрд долларов", - сказал лидер РФ.

В свою очередь Токаев заявил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. Президент Казахстана подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года.