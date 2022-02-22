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Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР"

Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" вооруженными силами РФ.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 02:42
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" вооруженными силами РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в указах, опубликованных на портале правовой информации.

"В связи с обращением главы "Луганской Народной Республики" Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории "Луганской Народной Республики" функции по поддержанию мира", - говорится в пункте 4 указа по "ЛНР". Аналогичный пункт есть и в указе по "ДНР".

Кроме того, президент поручил МИД РФ провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании "ЛНР" и "ДНР" в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

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