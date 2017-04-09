Путин поручил принять меры после столкновения поездов в Москве

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москве.

Как передает Report, об этом сoобщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президенту доложили об инциденте сразу.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии. Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации», — сказал Песков.

ЧП произошло около 00.00. Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Брест, столкнулся с электричкой без пассажиров. По предварительным данным, из-за перебегавшего пути человека электричка резко затормозила, после чего произошло столкновение.

К настоящему моменты известно, что госпитализированы 11 человек.