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    Путин поручил принять меры после столкновения поездов в Москве

    Президенту доложили об инциденте сразу© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москве.

    Как передает Report, об этом сoобщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, президенту доложили об инциденте сразу.

    «Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии. Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации», — сказал Песков.

    ЧП произошло около 00.00. Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Брест, столкнулся с электричкой без пассажиров. По предварительным данным, из-за перебегавшего пути человека электричка резко затормозила, после чего произошло столкновение.

    К настоящему моменты известно, что госпитализированы 11 человек.

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