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Путин подтвердил готовность РФ бесплатно предоставить зерно беднейшим странам

Путин подтвердил готовность РФ бесплатно предоставить зерно беднейшим странам Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам, индонезийский лидер поддержал такой подход.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 17:07
Путин подтвердил готовность РФ бесплатно предоставить зерно беднейшим странам

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо подтвердил готовность России бесплатно предоставить значительный объем зерна беднейшим странам, индонезийский лидер поддержал такой подход.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки", - сказано в сообщении.

Президент РФ отметил и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. "Джоко Видодо поддержал такой подход", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Путин отметил, что получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки".

Путин и президент Индонезии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее наращивание связей.

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Версия на английском языке Putin confirms Russia’s readiness to provide free grain to poorest countries

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