Путин подписал указ об иностранцах-контрактниках в российской армии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в порядок прохождения военной службы. Документ в том числе определяет порядок заключения контракта о прохождении военной службы и прекращения его действия с иностранными гражданами, следует из опубликованного на портале правовой информации указа.

«Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Контракт не может быть заключен с гражданином-иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, который находится под следствием, имеет неснятую или непогашенную судимость, отбыл наказание в виде лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на РБК.