Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Сербии Александру Вучичу ружье, принадлежавшее князю и королю Сербии Милану Обреновичу, передает Report со ссылкой на РИА Новости

По его словам, вместе с ружьем он получил от Путина вино из окрестностей Сочи.

«Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего — оригинальное ружье Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне», — сказал он.

В свою очередь Вучич подарил Путину икону Преображения Господня.