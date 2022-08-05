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Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении зернового вопроса

Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении зернового вопроса Президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса с поставками украинского зерна и вывозом российской продукции.
Другие страны
5 августа 2022 г. 17:12
Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении зернового вопроса

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в решении вопроса с поставками украинского зерна и вывозом российской продукции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил в ходе встречи с Эрдоганом в Сочи.

"Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки", — сказал Путин.

Он подчеркнул вклад, который внести президент Турции и генсек ООН Антониу Гутерреш в урегулировании этой проблемы. По его словам, этот шаг сыграл важную роль для многих стран, в первую очередь развивающихся, и позволил им избежать серьезного продовольственного кризиса.

Президент РФ подчеркнул, что для многих стран, особенно развивающихся, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием и водой, это очень важно. "Для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить", — указал Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin taxıl probleminin həllində iştirakına görə Ərdoğana təşəkkür edib

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