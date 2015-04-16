​Путин отрицает наличие ВС России на территории Украины

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Российских войск на Украине нет". Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", комментируя наличие российских войск на юго-востоке Украины.

"На вопрос, есть или нет российские войска на Украине, говорю прямо и определенно - российских войск на Украине нет. Кстати говоря, касательно последнего конфликта на юго-востоке Украины лучше всего сказал начальник Генерального штаба армии Украины на встрече со своими иностранными коллегами. Он сказал, что мы не воюем с российской армией. Что тут еще добавить?!", - заявил президент России.