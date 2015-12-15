Путин отметил усилия госсекретаря США в решении ряда острых проблем

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин отметил усилия госсекретаря США Джона Керри, которые он прилагает для решения ряда острых проблем, и пожелал ему выспаться, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий Вы прилагаете для урегулирования ряда острых проблем, не успеваем за Вами следить, за Вашими перемещениями. Вам нужно выспаться, я вижу", - сказал Путин на встрече с Керри во вторник в Москве.