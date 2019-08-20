Путин отметил "шикарный цвет лица" Брижит Макрон

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит сделал комплимент первой леди Франции, отметив шикарный цвет ее лица, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"У вас такой цвет лица шикарный", - сказал он, обращаясь к супруге своего французского коллеги.

Эта краткая беседа, в которой принимали участие Путин, Макрон и его супруга, состоялась в форте Брегансон днем в понедельник, сразу после прибытия Путина в эту резиденцию на переговоры с французским лидером.

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон. После этого они сделали совместное фото втроем и побеседовали еще около минуты. В этом разговоре первая леди Франции, в частности, сказала Путину, что ему стоило бы остаться в летней резиденции французского лидера подольше.