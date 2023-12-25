Путин отменил льготы при оформлении виз для граждан некоторых стран Европы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет льготы при оформлении российских виз для граждан некоторых европейских стран.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет льготы при оформлении российских виз для граждан некоторых европейских стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.

У России с этими странами заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз. Но в прошлом году они фактически были заморожены.

Ранее ЕС сначала перестал выдавать визы по упрощенной процедуре отдельным категориям россиян, а потом в целом приостановил соглашения. Россия же ввела ограничения на безвизовый въезд дипломатов из указанных стран, убрала визовые преференции для национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов, членов официальных делегаций. Новый закон синхронизирует ограничения со стороны Москвы с теми, что уже введены Евросоюзом.