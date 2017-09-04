Путин осудил насилие против мусульман в Мьянме

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси осудили насилие в Мьянме и призвали власти страны взять ситуацию под контроль.

Как передает Report, со ссылкой на "Газеты.Ru", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам встречи двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

"И президент Путин, и президент Ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман", — отметил он.

По словам Пескова, оба президента призвали власти Мьянмы "взять ситуацию под контроль как можно скорее".