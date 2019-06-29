Путин осенью посетит Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство.

"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал В.Путин.

Президент добавил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и международных делах".

Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в "Группе двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".