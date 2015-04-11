Путин опередил всех мировых лидеров в рейтинге самых влиятельных людей

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин опередил всех мировых лидеров в рейтинге 100 самых влиятельных людей по версии читателей американского журнала Time.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные результаты онлайн-опроса, завершившегося в пятницу в 23:59.

Официальные итоги читательского голосования будут объявлены в понедельник, 13 апреля, после того как "Тайм" завершит окончательный подсчет голосов. Выбор самой редакции журнала планируется озвучить 16 апреля.

По информации, размещенной на сайте издания, российский глава государства набирает 6,9% голосов и продолжает лидировать в рейтинге. Папа Римский Франциск занимает 10-ю строчку с 1,5% голосов, президент США Барак Обама - 11-е место (1,4% голосов). При этом председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель не вошли даже в первую двадцатку, набрав пока по 0,9% голосов.

Еженедельник Time издается с 1923 года. Рейтинг 100 самых влиятельных людей он публикует с 1999 года.