Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям

Россия стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе.

Россия стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент РФ Владимир Путин открывая встречу в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" на правах хозяина саммита.

"РФ стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе, ее энергобаланс является одним из самых зеленых в мире", - сказал он.

Президент РФ также считает, что структура ООН должна быть адаптирована к современных реалиям, отметив что страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть больше представлены в Совете Безопасности ООН.