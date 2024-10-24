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Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям

Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям Россия стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе.
Другие страны
24 октября 2024 г. 12:25
Путин: ООН должна быть адаптирована к современных реалиям

Россия стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент РФ Владимир Путин открывая встречу в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" на правах хозяина саммита.

"РФ стремится активно участвовать в общемировом климатическом процессе, ее энергобаланс является одним из самых зеленых в мире", - сказал он.

Президент РФ также считает, что структура ООН должна быть адаптирована к современных реалиям, отметив что страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть больше представлены в Совете Безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti: BMT müasir reallıqlara uyğunlaşdırılmalıdır
Версия на английском языке Putin: UN must be adapted to modern realities

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