Путин обвинил США в нарушении международного права

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава организации. Он назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Путин отметил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.