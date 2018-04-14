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    Путин обвинил США в нарушении международного права

    Удар по Сирии был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава организации

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России подчеркнул, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава организации. Он назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

    Путин отметил,  что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

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