Путин обсудит с Махмудом Аббасом решение США по Иерусалиму

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Глава Государства Палестина Махмуд Аббас намерен посетить Москву в первой половине февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

Он отметил, что М.Аббас хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы региональной повестки дня, ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.