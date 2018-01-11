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    Путин обсудит с Махмудом Аббасом решение США по Иерусалиму

    Палестинский лидер намерен обсудить в Москве ситуацию на Ближнем Востоке и признание президентом США Иерусалима столицей Израиля© Sputnik

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Глава Государства Палестина Махмуд Аббас намерен посетить Москву в первой половине февраля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

    Он отметил, что М.Аббас хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы региональной повестки дня, ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

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