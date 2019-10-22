Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи проведет очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Два лидера продолжат обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией. "Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года. Он напомнил, что об этой внеочередной встрече Путин и Эрдоган условились 15 октября в телефонном разговоре.