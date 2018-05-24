Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном выход США из ядерной сделки по Ирану.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается наших с президентом Франции переговоров по международной проблематике, то они охватывали буквально все актуальные проблемы. В частности, мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — заявил Путин по итогам переговоров.