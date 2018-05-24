 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном выход США из ядерной сделки по Ирану.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Что касается наших с президентом Франции переговоров по международной проблематике, то они охватывали буквально все актуальные проблемы. В частности, мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — заявил Путин по итогам переговоров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi