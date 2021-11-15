Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута сложившаяся ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами", - говорится в сообщении.

"Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси", - продолжили в пресс-службе Кремля.