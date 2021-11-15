О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 22:50
Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута сложившаяся ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами", - говорится в сообщении.

"Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси", - продолжили в пресс-службе Кремля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Putin və Makron Polşa-Belarus sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Самое важное

В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
15 ноября 2021 г. 14:55
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi