Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований касательно Украины.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований касательно Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике", - говорится в сообщении.

Все три лидера договорились продолжить контакты по ситуации в Украине.