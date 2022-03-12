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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований касательно Украины.
Другие страны
12 марта 2022 г. 19:16
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований касательно Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике", - говорится в сообщении.

Все три лидера договорились продолжить контакты по ситуации в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Putin, Makron və Şolts Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı tələblərini müzakirə ediblər

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