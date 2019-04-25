Путин обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Корейском полуострове

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Встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате один на один завершилась во Владивостоке .

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, после беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, российско-северокорейские переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — рассказал президент России по итогам переговоров тет-а-тет.Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.

"Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", - сообщил Путин.