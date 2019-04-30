​Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои недавно состоявшиеся контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, результаты переговоров в Пекине, а также ситуацию в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", - заявил Д.Песков.

По его словам, В.Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая.

Наряду с этим, президент США Дональд Трамп уже проинформирован о ситуации внутри Венесуэлы. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс подчеркивается, что Вашингтон "наблюдает" за ситуацией в стране.