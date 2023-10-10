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Путин: Обострение ситуации на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США

Путин: Обострение ситуации на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США Президент РФ Владимир Путин считает, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке - это яркий пример провала политики США.
Другие страны
10 октября 2023 г. 16:23
Путин: Обострение ситуации на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США

Президент РФ Владимир Путин считает, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке - это яркий пример провала политики США.

Как сообщает российское бюро Report, об этом Путин заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани в Москве.

Российский лидер отметил, что для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

Путин подчеркнул, что США оказывали давление на Палестину и Израиль "без учета коренных интересов палестинского народа".

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Версия на английском языке Putin: Worsening situation in Middle East - clear example of US policy failure

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