Путин: Обострение ситуации на Ближнем Востоке - яркий пример провала политики США

Президент РФ Владимир Путин считает, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке - это яркий пример провала политики США.

Президент РФ Владимир Путин считает, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке - это яркий пример провала политики США.

Как сообщает российское бюро Report, об этом Путин заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани в Москве.

Российский лидер отметил, что для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

Путин подчеркнул, что США оказывали давление на Палестину и Израиль "без учета коренных интересов палестинского народа".