Путин: Новый банк развития БРИКС должен получить международный кредитный рейтинг

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС, а также по выходу на кредитование в национальных валютах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, речь об этом шла на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Среди ближайших задач банка — получение международного кредитного рейтинга", - заявил В.Путин.

По его словам, это позволит ему выпустить ценные бумаги на рынки государств "пятерки".

Российский президент также указал на необходимость скорейшего перехода на кредитование в национальных валютах БРИКС и ускорения согласования договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств "пятерки".

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен выделить 4 миллиона долларов на развитие проектов и поддержание долгосрочного и стабильного функционирования Нового банка развития (НБР) БРИКС.

"Китай внесет 4 миллиона долларов в Новый банк развития БРИКС на поддержание структуры банка по подготовке проектов, чтобы способствовать его долгосрочному развитию и функционированию", — заявил китайский лидер.

Напомним, что новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.