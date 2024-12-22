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Путин: Нормализация отношений РФ и США возможна при желании

Путин: Нормализация отношений РФ и США возможна при желании Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными странами, но не в ущерб российским интересам.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 11:13
Путин: Нормализация отношений РФ и США возможна при желании

Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными странами, но не в ущерб российским интересам.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", - сказал В. Путин, отвечая на вопрос о возможности налаживания российско-американских отношений.

По его словам, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае - "интересы России и ее народа". "Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiya ABŞ ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır

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