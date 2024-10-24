Путин: Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта

Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе [на Ближнем Востоке]. Кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Иран находятся в тесном контакте. "И свою роль мы видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации в путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что никто сейчас в регионе не хочет расширения конфликта", - подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что нужно работать со всеми участниками процесса, в том числе с Израилем и добиться снижения уровня конфронтации. "Мне кажется, что в целом это возможно. Но нужно действовать очень аккуратно", - добавил российский президент.