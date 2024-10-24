О нас

Путин: Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта

Путин: Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
24 октября 2024 г. 20:29
Путин: Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта

Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе [на Ближнем Востоке]. Кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Иран находятся в тесном контакте. "И свою роль мы видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации в путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что никто сейчас в регионе не хочет расширения конфликта", - подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что нужно работать со всеми участниками процесса, в том числе с Израилем и добиться снижения уровня конфронтации. "Мне кажется, что в целом это возможно. Но нужно действовать очень аккуратно", - добавил российский президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin: Yaxın Şərqdə heç kim münaqişənin genişlənməsini istəmir

Другие новости из категории

Партия Nazione требует включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации
Партия Nazione требует включения Корсики в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации
24 октября 2024 г. 20:43
В ФРГ задержали предполагаемого сторонника террористической группировки ИГ
В ФРГ задержали предполагаемого сторонника террористической группировки ИГ
24 октября 2024 г. 20:41
Президент РФ обвинил страны Запады в неоколониализме
Президент РФ обвинил страны Запады в неоколониализме
24 октября 2024 г. 20:23
В Норвегии при сходе поезда с рельсов погиб один человек, четверо пострадали
В Норвегии при сходе поезда с рельсов погиб один человек, четверо пострадали
24 октября 2024 г. 20:23
Совбез ООН решительно осудил теракт в Анкаре
Совбез ООН решительно осудил теракт в Анкаре
24 октября 2024 г. 19:50
Лукашенко заявил о готовности Беларуси к возможным провокациям на выборах президента
Лукашенко заявил о готовности Беларуси к возможным провокациям на выборах президента
24 октября 2024 г. 19:24
Парижская конференция собрала $1 млрд на гуманитарную и военную помощь Ливану
Парижская конференция собрала $1 млрд на гуманитарную и военную помощь Ливану
24 октября 2024 г. 19:14
В колеблющихся штатах США поддержка Трампа и Харрис примерно равна
В "колеблющихся" штатах США поддержка Трампа и Харрис примерно равна
24 октября 2024 г. 19:00
В Литву поступило более 50 армейских грузовиков по контракту на €47 млн
В Литву поступило более 50 армейских грузовиков по контракту на €47 млн
24 октября 2024 г. 18:11
Блинкен призвал Иран воздержаться от эскалации
Блинкен призвал Иран воздержаться от эскалации
24 октября 2024 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi