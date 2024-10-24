О нас

Путин: Нездоровые методы Запада подрывают стабильность и поощряют распри

Путин: Нездоровые методы Запада подрывают стабильность и поощряют распри Президент РФ Владимир Путин заявил, что нездоровые методы, используемые Западом, подрывают стабильность и поощряют межгосударственные распри.
Другие страны
24 октября 2024 г. 12:30
Путин: Нездоровые методы Запада подрывают стабильность и поощряют распри

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нездоровые методы, используемые Западом, подрывают стабильность и поощряют межгосударственные распри.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом он заявил открывая встречу в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" на правах хозяина саммита.

"За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата", - перечислил Путин.

Он отметил, что такие нездоровые методы и подходы ведут к возникновению новых конфликтов и к обострению старых противоречий.

"Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные, междоусобные распри", - заявил российский лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin: West's unhealthy methods disrupt stability and promote conflicts
Версия на азербайджанском языке Putin: Qərbin qeyri-sağlam metodları sabitliyi pozur və çəkişmələri təşviq edir

Самое важное

Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi