Путин не собирается уходить на пенсию

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин считает, что время выхода на пенсию для него еще не пришло.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Уважаемый модератор пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю, когда время придет. Это очень правильно, нужно это сделать, но пока я еще не на пенсии, действующий руководитель большой державы и должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишней агрессивности», - сказал Путин.

По его словам, агрессивность это не его стиль.