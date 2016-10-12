Путин назвал условия нормализации отношений России и США

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ США должны вести себя с Россией по-партнерски, и тогда Россия будет готова вести диалог с Вашингтоном.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

При этом нынешнюю политику США он назвал "диктатом".

Глава государства отметил, что в России озабочены ухудшением отношений с США.

"Мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений, но это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились. Наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой великой страной, как США, ведущей экономикой мира", - заявил Путин.

Президент России заявил, что с действующей администрацией США сложно вести диалог. Сейчас, по словам Путина, его "практически нет".