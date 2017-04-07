Путин назвал удары США по Сирии агрессией

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был зафиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он.

Президент России полагает, что этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.

Трамп заявил, что удар по Сирии отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.