О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин назвал Трампа экстраординарным человеком

Путин назвал Трампа экстраординарным человеком Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком.
Другие страны
12 июня 2021 г. 08:44
Путин назвал Трампа экстраординарным человеком

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком.

Как сообщает Report, об этом заявил В.Путин в интервью, текст которого был опубликован на сайте телеканала.

"Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп является экстраординарной личностью, талантливым человеком, иначе он не стал бы президентом США... Он - колоритная личность. Он может вам нравиться или нет", - заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что ранее, до того как Трамп занял пост главы государства, он не являлся частью большой политики и не является выходцем из американской политической верхушки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Putin calls Trump ‘extraordinary individual’

Самое важное

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
11 июня 2021 г. 16:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
11 июня 2021 г. 12:59
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi