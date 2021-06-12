Путин назвал Трампа экстраординарным человеком

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком.

Как сообщает Report, об этом заявил В.Путин в интервью, текст которого был опубликован на сайте телеканала.

"Даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп является экстраординарной личностью, талантливым человеком, иначе он не стал бы президентом США... Он - колоритная личность. Он может вам нравиться или нет", - заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что ранее, до того как Трамп занял пост главы государства, он не являлся частью большой политики и не является выходцем из американской политической верхушки.