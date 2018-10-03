Путин назвал способы, как США могут выйти из ситуации в Сирии

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин призвал не допустить присутствия иностранных войск, в том числе и российских, в Сирии после победы над терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на Российской экономической неделе (РЭН) в Москве.

По его словам, США нарушают устав ООН, располагая свои войска на территории Сирии без приглашения президента Башара Асада и без разрешения ООН.

"Есть два способа для США выйти из ситуации в Сирии - получить разрешение Дамаска на пребывание в стране или мандат ООН, третьего пути нет", - подчеркнул российский президент.

В.Путин отметил, что главная цель - победить терроризм в Сирии. И по мере уничтожения ИГ, войска других государств должны покидать Сирию.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы в Сирии не было никаких войск других стран, включая российские. Нам нужна стабильная Сирия", - заключил российский президент.