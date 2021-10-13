Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье

Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье

Президент России Владимир Путин назвал нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ.

https://static.report.az/photo/c7758a2b-07b4-35d7-8673-6cc5ad2167dc.jpg https://static.report.az/photo/c7758a2b-07b4-35d7-8673-6cc5ad2167dc.jpg Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ, передает Report со ссылкой на ТАСС. "Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана", - сказал глава государства на встрече с руководителями этих служб в среду. "Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах", - отметил Путин. Напомним, что в среду состоялось заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В мероприятии в онлайн-формате принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram