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Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье

Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье Президент России Владимир Путин назвал нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ.
Другие страны
13 октября 2021 г. 21:26
Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана", - сказал глава государства на встрече с руководителями этих служб в среду.

"Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах", - отметил Путин.

Напомним, что в среду состоялось заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В мероприятии в онлайн-формате принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Əfqanıstandakı hadisələrin Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə təsir edəcəyini yaxşı bilirik"

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