Путин: Мы хорошо понимаем, какое влияние события в Афганистане могут оказать на положение дел в Закавказье

Президент России Владимир Путин считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана", - сказал глава государства на встрече с руководителями этих служб в среду.
"Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах", - отметил Путин.
Напомним, что в среду состоялось заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В мероприятии в онлайн-формате принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.