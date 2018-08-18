Путин назвал крайне важным сохранение иранской сделки

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, который направлен на укрепление региональной и глобальной безопасности, крайне важно сохранить, сказал президент России Владимир Путин на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

"Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договорённость", - отметил президент РФ.

Он также подчеркнул, что эта договорённость направлена на укрепление региональной и глобальной безопасности.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном и международными посредниками, среди которых Россия, Штаты, Великобритания, Китай, Германия и Франция. При этом 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон покидает соглашение с Ираном по ядерной программе.