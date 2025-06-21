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Путин назвал главные требования Москвы для урегулирования конфликта с Украиной

Путин назвал главные требования Москвы для урегулирования конфликта с Украиной Путин назвал главные требования Москвы для урегулирования конфликта с Украиной
Другие страны
21 июня 2025 г. 11:17
Путин назвал главные требования Москвы для урегулирования конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia назвал главные требования Москвы для урегулирования конфликта с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на РосСМИ, по его словам, Украина "должна признать итоги референдумов" на подконтрольных России территориях Украины.

Также Путин заявил, что Украина должна стать нейтральной страной и "не вступать ни в какие иностранные альянсы и ее не должны вооружать ядерным оружием".

"Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ", — заявил Путин.

Путин также уверен в том, что "большинство украинцев заинтересованы в сохранении дружественных отношений с Россией".

"Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году и тогда Москва и Киев были на грани подписания соглашения", - добавил он.

Гюльнар Махмудова

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